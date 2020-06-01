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В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод

root Вчера, 18:3052Новости
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод, передает RT.
«Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение учёных.

Отмечается, что на глубинах от 350 до 500 м проходят водные потоки, которые перемещаются по тектоническим разломам через весь Крым.
Исследования проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма на протяжении двух лет.
Уточняется, что основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин.

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