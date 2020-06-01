Театр на Оборонной в закрытом режиме сдал спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" (ФОТО)
Сдача философской комедии "Последняя женщина сеньора Хуана" состоялась в закрытом из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режиме в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Пьесу, автором которой является современный российский драматург Леонид Жуховицкий, поставил главный режиссер театра заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский.
Режиссер отметил, что личность известного "обольстителя и покорителя женских сердец" интересовала многих писателей, среди которых такие мэтры, как Жан Батист Мольер, Александр Пушкин, Джордж Байрон, и каждый из них по-своему отображал его образ. Своеобразной трактовкой образа Хуана поделился и Жуховицкий.
Все действие спектакля происходит в трактире.
"Уставший от побед на любовном фронте, поседевший сеньор Хуан в поисках покоя и забвения приезжает в провинцию, но и там его настигает слава ловеласа. Он разочарован в жизни, его тяготит слава женского обольстителя и он бежит ото всех, в первую очередь - от себя", - рассказал Яворский
Главный герой спектакля задается вопросами: почему любовь многих женщин не дала ему счастья, любил ли он каждую из них, умел ли любить?
"Зачастую общественное мнение о человеке формируется с подачи других людей, навешиваются выгодные ярлыки, а мы даже не пытаемся разобраться, кто на самом деле этот человек? Дает ли спектакль ответы на эти вопросы? Может, да, а может, и нет. Это предстоит определить вам самим. И, погрузившись в сценическое действо, вы не раз поймаете себя на том, что затронутые мысли и проблемы постоянно присутствуют в вашем сознании…" - добавил главреж.
Премьера спектакля состоится в следующем театральном сезоне после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Ранее Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной присоединился к культурологическому проекту "#Искусство дома" записью телеверсий трех постановок, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,3 млн, из них более 450 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом, 11 зараженных скончались.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
Министерство здравоохранения ЛНР заявляло, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
19 июня — Луганск
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