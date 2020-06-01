Театр на Оборонной в закрытом режиме сдал спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" (ФОТО)

Сдача философской комедии "Последняя женщина сеньора Хуана" состоялась в закрытом из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режиме в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Пьесу, автором которой является современный российский драматург Леонид Жуховицкий, поставил главный режиссер театра заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский.Режиссер отметил, что личность известного "обольстителя и покорителя женских сердец" интересовала многих писателей, среди которых такие мэтры, как Жан Батист Мольер, Александр Пушкин, Джордж Байрон, и каждый из них по-своему отображал его образ. Своеобразной трактовкой образа Хуана поделился и Жуховицкий.Все действие спектакля происходит в трактире."Уставший от побед на любовном фронте, поседевший сеньор Хуан в поисках покоя и забвения приезжает в провинцию, но и там его настигает слава ловеласа. Он разочарован в жизни, его тяготит слава женского обольстителя и он бежит ото всех, в первую очередь - от себя", - рассказал ЯворскийГлавный герой спектакля задается вопросами: почему любовь многих женщин не дала ему счастья, любил ли он каждую из них, умел ли любить?"Зачастую общественное мнение о человеке формируется с подачи других людей, навешиваются выгодные ярлыки, а мы даже не пытаемся разобраться, кто на самом деле этот человек? Дает ли спектакль ответы на эти вопросы? Может, да, а может, и нет. Это предстоит определить вам самим. И, погрузившись в сценическое действо, вы не раз поймаете себя на том, что затронутые мысли и проблемы постоянно присутствуют в вашем сознании…" - добавил главреж.Премьера спектакля состоится в следующем театральном сезоне после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.Ранее Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной присоединился к культурологическому проекту "#Искусство дома" записью телеверсий трех постановок, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,3 млн, из них более 450 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом, 11 зараженных скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявляло, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.19 июня — Луганск