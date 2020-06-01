Житель Золотого-5 погиб, два ранены в результате обстрела со стороны ВСУ – администрация

Житель Золотого-5 погиб, еще два получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом ЛИЦ сообщил глава администрации Первомайска Николай Токарев.

"Сегодня в результате обстрела, где-то в 14.30, по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. Шульга Наталья Васильевна, 50 лет – рваная рана грудной клетки", – сказал он.

Токарев сообщил, что также также получил ранение проживающий на улице Производственная 50-летний мужчина.

Глава администрации прифронтового города сказал, что, скорее всего, ВСУ использовали тяжелую артиллерию.

Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 июня — Луганск