Киевские силовики потеряли двух бойцов после обстрела Березовского - Народная милиция

Киевские силовики потеряли двух военнослужащих ВСУ после обстрела села Березовское. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Там напомнили о том, что "сегодня, после обстрела населенного пункта Голубовское, где повреждения получил жилой дом, боевики 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из вооружения (боевой машины пехоты) БМП-2 населенный пункт Березовское", в результате чего "получил ранение мирный житель 1982 года рождения".

"Адекватными действиями подразделений Народной милиции ЛНР из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, двое боевиков 93-й бригады получили ранения, а также повреждения получила боевая машина пехоты", - говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Оборонное ведомство Республики призвало "международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня".

Ранее сегодня Народная милиция сообщила о том, что Житель Березовского получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 июня — Луганск