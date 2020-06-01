Шахтеры ЛНР обращаются в международные организации
Ситуация с протестами в Луганской Народной Республике выходит на международный уровень.
После открытого письма Главе ЛНР Леониду Пасечнику с требованиями решить проблемы горняков, в социальных сетях появилось новое обращение оппозиционной силы «Комитет освобождения Донбасса», которая объединяет активистов бастующих шахт, к ООН, ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста.
«Катастрофическая ситуация, связанная с колоссальной задолженностью по зарплате шахтеров Луганской Народной Республики, привела в бедственное положение тысячи семей горняков», — говорится в обращении.
Вместе с тем, поскольку обещания руководства Республики погасить долги работникам четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств и прекратить противоправные действия силовиков против горняков и членов их семей выполнены не были, комитет требует от Главы ЛНР Леонида Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации либо другие каналы общения с общественностью план решения данной проблемы.
«В случае дальнейшего игнорирования законных требований, шахтеры оставляют за собой право на протесты», — отмечается в обращении.
Кроме того, оппозиционная сила «Комитет освобождения Донбасса» обращается к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) оказать влияние на власти Луганской Народной Республики с целью прекращения репрессий и актов запугивания в отношении горняков и членов их семей.
Ситуация становится все интереснее и начала выходить на международный уровень. И, по имеющейся информации, вызывает негативную реакцию и недовольство в Москве, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу Леонида Пасечника на посту Главы ЛНР.
Также, как стало известно изданию, окончательное решение по Главе ЛНР будет принято в Москве 25 июня после празднования 75 летия Великой Победы. Политика - 18 июня 2020 96
После открытого письма Главе ЛНР Леониду Пасечнику с требованиями решить проблемы горняков, в социальных сетях появилось новое обращение оппозиционной силы «Комитет освобождения Донбасса», которая объединяет активистов бастующих шахт, к ООН, ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста.
«Катастрофическая ситуация, связанная с колоссальной задолженностью по зарплате шахтеров Луганской Народной Республики, привела в бедственное положение тысячи семей горняков», — говорится в обращении.
Вместе с тем, поскольку обещания руководства Республики погасить долги работникам четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств и прекратить противоправные действия силовиков против горняков и членов их семей выполнены не были, комитет требует от Главы ЛНР Леонида Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации либо другие каналы общения с общественностью план решения данной проблемы.
«В случае дальнейшего игнорирования законных требований, шахтеры оставляют за собой право на протесты», — отмечается в обращении.
Кроме того, оппозиционная сила «Комитет освобождения Донбасса» обращается к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) оказать влияние на власти Луганской Народной Республики с целью прекращения репрессий и актов запугивания в отношении горняков и членов их семей.
Ситуация становится все интереснее и начала выходить на международный уровень. И, по имеющейся информации, вызывает негативную реакцию и недовольство в Москве, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу Леонида Пасечника на посту Главы ЛНР.
Также, как стало известно изданию, окончательное решение по Главе ЛНР будет принято в Москве 25 июня после празднования 75 летия Великой Победы. Политика - 18 июня 2020 96
Метки: {keywords}