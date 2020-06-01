Леонид Пасечник убедительно попросил Зеленского выполнить одну просьбу
Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Его обращение публикуют СМИ коллаборантов, в частности ВВ.
Пасечник заявил, что после объявления «полной боевой готовности подразделений народной милиции ЛНР» обстрелы якобы, прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины.
Пасечник подчеркнул:
«Владимир Александрович, теперь мы оба с Вами знаем, что Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить Ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника — Дня Победы — продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово».
Пасечник заявил, что если в день парада Победы ВСУ «пойдут на провокации», то в Луганске «предпримут меры»:
«В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры ЛНР». Политика - Сегодня, 13:50 151
Его обращение публикуют СМИ коллаборантов, в частности ВВ.
Пасечник заявил, что после объявления «полной боевой готовности подразделений народной милиции ЛНР» обстрелы якобы, прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины.
Пасечник подчеркнул:
«Владимир Александрович, теперь мы оба с Вами знаем, что Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить Ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника — Дня Победы — продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово».
Пасечник заявил, что если в день парада Победы ВСУ «пойдут на провокации», то в Луганске «предпримут меры»:
«В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры ЛНР». Политика - Сегодня, 13:50 151
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