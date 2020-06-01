В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью

"Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего. Крымчане в 2014 году даже не планировали сохранять двойное гражданство в угоду украинским политикам, прекрасно отдавая себе отчет в том, за что они голосуют", - сказала РИА Новости Гридчина.

Фото: globallookpress.comГлава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью заявление киевских властей, что крымчане, несмотря на наличие российских паспортов, остаются гражданами Украины, передает РИА Новости.Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил украинским СМИ, что крымчане остаются гражданами Украины, так как выданные им российские паспорта не имеют никакой юридической силы и не признаются в мире.По ее словам, Украину связывает с Крымом только некая мифическая административная единица - "Автономная Республика Крым", указанная на их картах."Не имея территории, не имея населяющих эту территорию граждан, эта единица продолжает потреблять, "осваивать" и "пилить" налоги жителей Украины для функционирования несуществующей администрации. Все там получают зарплаты, выполняют планы, а "АРК" уже и в природе нет", - подчеркнула Гридчина.