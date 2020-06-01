Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью

Sergey Сегодня, 14:3027Новости
В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью
Фото: globallookpress.com
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью заявление киевских властей, что крымчане, несмотря на наличие российских паспортов, остаются гражданами Украины, передает РИА Новости.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил украинским СМИ, что крымчане остаются гражданами Украины, так как выданные им российские паспорта не имеют никакой юридической силы и не признаются в мире.
"Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего. Крымчане в 2014 году даже не планировали сохранять двойное гражданство в угоду украинским политикам, прекрасно отдавая себе отчет в том, за что они голосуют", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, Украину связывает с Крымом только некая мифическая административная единица - "Автономная Республика Крым", указанная на их картах.
"Не имея территории, не имея населяющих эту территорию граждан, эта единица продолжает потреблять, "осваивать" и "пилить" налоги жителей Украины для функционирования несуществующей администрации. Все там получают зарплаты, выполняют планы, а "АРК" уже и в природе нет", - подчеркнула Гридчина.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: