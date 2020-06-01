В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью заявление киевских властей, что крымчане, несмотря на наличие российских паспортов, остаются гражданами Украины, передает РИА Новости.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил украинским СМИ, что крымчане остаются гражданами Украины, так как выданные им российские паспорта не имеют никакой юридической силы и не признаются в мире.
"Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего. Крымчане в 2014 году даже не планировали сохранять двойное гражданство в угоду украинским политикам, прекрасно отдавая себе отчет в том, за что они голосуют", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, Украину связывает с Крымом только некая мифическая административная единица - "Автономная Республика Крым", указанная на их картах.
"Не имея территории, не имея населяющих эту территорию граждан, эта единица продолжает потреблять, "осваивать" и "пилить" налоги жителей Украины для функционирования несуществующей администрации. Все там получают зарплаты, выполняют планы, а "АРК" уже и в природе нет", - подчеркнула Гридчина.
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