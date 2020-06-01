Взвод ВСУ дезертировал, испугавшись фейка об артобстреле со стороны ЛНР – Народная милиция

Взвод киевских силовиков оставил передовую позицию, испугавшись распространяемого ВСУ фейка о якобы готовящемся артиллерийском обстреле со стороны Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что распространяемая украинскими подразделениями центра информационно-психологических операций (ИПсО) информация имела негативный эффект и для самих киевских силовиков.

"Так, в докладе контрразведки СБУ командующему "ООС" сообщается, что в ходе проверки 16 июня с использованием беспилотного летательного аппарата маскировки позиций переднего края обороны подразделений 30-й отдельной механизированной бригады выявлен факт оставления вторым взводом первой роты первого батальона передовой позиции в районе населенного пункта Золотое", - сообщил Осадчий.

Он рассказал, что киевские силовики "решили оставить передовую позицию из-за опасности гибели".

"Поводом для этих страхов стала распространяемая в социальных сетях в группах военнослужащих ВСУ информация о подготовке артиллерийского обстрела со стороны Народной милиции в ближайшее время. По данным контрразведки СБУ, эти сообщения распространялись представителями 73-го центра ИПсО для последующей раскрутки в СМИ и направленных на обвинение Народной милиции в срыве действующего режима прекращения огня", - отметил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что украинские контрразведчики отдельно подчеркнули низкий профессионализм специалистов ИПсО, действия которых привели к бегству военнослужащих.

"В настоящее время в бригаде работает комиссия оперативно-тактической группировки "Север" для проведения разбирательства по выявленным фактам. Участвующие в комиссии представители службы ракетно-артиллерийского вооружения установили, что в ходе бегства боевики бросили крупнокалиберный пулемет "Утес" и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9", - рассказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 июня — Луганск