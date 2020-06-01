Три сапера ВСУ получили ранения при подготовке заряда для БПЛА – Народная милиция

Три киевских силовика получили ранения при подготовке взрывного устройства для установки на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Инцидент произошел в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"По предварительным данным расследования, проведенного прибывшими следователями прокуратуры, трое карателей из инженерно-саперного взвода бригады готовили экспериментальное взрывное устройство для ударного БПЛА. В ходе подготовки произошел взрыв, и трое саперов получили осколочные ранения глаз, лица и верхней части тела: Пашинский, Мерков, Левченко", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что раненые доставлены в госпиталь Днепропетровска, а двое из них навсегда останутся слепыми.

"Именно такие жертвы среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков украинское командование и пропагандисты пытаются списать на несуществующие обстрелы с нашей стороны", - добавил он.

Напомним, офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что потери ВСУ за 2019 год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции ЛНР сообщали, что киевские силовики вывели из строя 80% имеющихся у них разведывательных БПЛА, пытаясь переоборудовать их в ударные.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 июня — Луганск