ВСУ и СМИ готовят постановочные сюжеты для обвинения ЛНР в обстрелах – Народная милиция

Журналисты украинских телеканалов прибыли в зону так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с целью подготовки постановочных репортажей с целью обвинить Республику в обстрелах. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По полученным нами данным, сегодня в населенных пунктах Золотое-4 и Новотошковское работают две группы украинских журналистов телеканала "UA: Первый" и ICTV, которые под руководством военных пропагандистов готовят постановочный репортаж об обстрелах со стороны Народной милиции. Съемки происходят на развалинах домостроений на окраинах населенных пунктов, разрушенных в результате обстрелов артиллерийскими подразделениями ВСУ в 2014 году", - сообщил Осадчий.

Он подчеркнул, что такие действия Киева выглядят особенно цинично на фоне гибели и ранения мирных жителей Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ.

"С целью придания достоверности своим репортажам украинские боевики будут использовать раненных в результате нашего ответного огня боевиков", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий сообщил, что "по имеющейся информации, в настоящее время командующим "ООС" (генерал-лейтенантом Владимиром) Кравченко поставлена задача оперативной группе информационно-психологических операций при штабе "ООС" усилить распространение в СМИ и социальных сетях лживой информации об обстрелах со стороны Народных Республик".

"Таким способом Кравченко пытается "списать" на несуществующие обстрелы небоевые потери среди украинских боевиков", - пояснил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 июня — Луганск