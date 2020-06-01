Вчера житель села Березовское получил ранение в результате обстрела из БМП
Житель села Березовское получил ранения в результате обстрела.
Об этом сообщили в представительстве Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«19.06.2020г в 15.20 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Березовское с применением (вооружения боевой машины пехоты) БМП-2 получил ранение мужчина 1982 года рождения, проживающий по улице Камышеваха», — говорится в сообщении.
Предварительный диагноз: осколочное ранение шеи и грудного отдела позвоночника.
В представительстве сообщили, что пострадавший доставлен в Центральную городскую многопрофильную больницу Кировска, где ему была оказана неотложная медицинская помощь. Происшествия - Сегодня, 14:34 77
Об этом сообщили в представительстве Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«19.06.2020г в 15.20 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Березовское с применением (вооружения боевой машины пехоты) БМП-2 получил ранение мужчина 1982 года рождения, проживающий по улице Камышеваха», — говорится в сообщении.
Предварительный диагноз: осколочное ранение шеи и грудного отдела позвоночника.
В представительстве сообщили, что пострадавший доставлен в Центральную городскую многопрофильную больницу Кировска, где ему была оказана неотложная медицинская помощь. Происшествия - Сегодня, 14:34 77
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