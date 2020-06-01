В результате обстрела Золотого-5 погиб мирный житель, еще двое тяжело ранены
Житель Золотого-5 погиб, еще два получили ранения в результате обстрела, вчера 19 июня.
Об этом журналистам сообщил глава администрации Первомайска Николай Токарев.
«В результате обстрела, где-то в 14.30, по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. Шульга Наталья Васильевна, 50 лет — рваная рана грудной клетки», — сказал он.
Токарев сообщил, что также получил ранение проживающий на улице Производственная 50-летний мужчина.
Глава администрации прифронтового города сказал, что, скорее всего, «при обстреле ВСУ использовали тяжелую артиллерию».
Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска. Происшествия - Сегодня, 14:15 136
Об этом журналистам сообщил глава администрации Первомайска Николай Токарев.
«В результате обстрела, где-то в 14.30, по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. Шульга Наталья Васильевна, 50 лет — рваная рана грудной клетки», — сказал он.
Токарев сообщил, что также получил ранение проживающий на улице Производственная 50-летний мужчина.
Глава администрации прифронтового города сказал, что, скорее всего, «при обстреле ВСУ использовали тяжелую артиллерию».
Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска. Происшествия - Сегодня, 14:15 136
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