Названо наиболее вероятное направление удара США по России

"США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс", — сказал Шурыгин в беседе с газетой "Известия", комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике.

"Учитывая плотность ПВО СССР и стан Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли", — рассказал Шурыгин.

"Этот элемент отрабатывается и сейчас", — подчеркнул эксперт.

Фото: © US Army / Sgt. Paige BehringerКратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин, передает РИА Новости.Эксперт отметил, что кратчайший маршрут из США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири проходит через Арктику.Он напомнил, что после того как СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, Соединенным Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты. И для этого американцам необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны.Он также отметил, что российской стратегической авиации есть, чем адекватно ответить американцам. Специалист рассказал, что во время полетов в северных широтах российские летчики отрабатывают такие действия.