Активисты открыли в Луганске аллею памяти и установили именные доски ветеранам трех войн (ФОТО)

Открытие аллеи памяти в честь ветеранов Великой Отечественной войны, а также войн в Афганистане и Донбассе состоялось в луганском квартале Ленинского комсомола. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Инициаторами создания аллеи и установки рядом с каждым деревом именных табличек выступили активисты Луганской городской организации ветеранов из Артемовского района.Также был отреставрирован памятный знак воинам-интернационалистам: он дополнился кованной аркой со словами "Защитникам Отечества"."Это для нас очень знаковое событие. Мы называем это место аллеей боевой славы "Три войны" защитникам Отечества, - сказал председатель первичной общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Артемовского района Виктор Баюн. - Мы решили увековечить память трех поколений, которые принимали участие в трех войнах. В их честь высажено 17 елей, и каждая из них именная. Это четыре фронтовика, которые освобождали Луганск в далеком феврале 1943 года, это шесть ребят-"афганцев", которые призывались из нашего Артемовского района и отдали свои жизни за Республику Афганистан, это семеро ребят-ополченцев, защитников нашего Отечества, представители Народной милиции, которые погибли, начиная с лета 2014 года. Кстати, один из них – "афганец".Помощь в реализации проекта оказала депутат Народного Совета ЛНР, председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества "Луганск-Нива" Зинаида Наден.Приветствуя собравшихся, парламентарий поблагодарила ветеранов Великой Отечественной войны за стойкость, любовь к Родине, обеспокоенность будущим страны и отметила важность преемственности поколений."В XX веке наши воины пошли защищать южные границы нашей великой Родины - Советского Союза, на борьбу за мир в дружественной стране Афганистан. Многие молодые люди, жители нашего города, Артемовского района не вернулись с полей битвы. В XXI веке никому и в страшном сне не снилось, что случилось с нами. На землю Донбасса посыпались снаряды нашего, скажем так, родного государства. Сегодня это слово неприменимо. И на защиту нашей Родины стали наши простые жители, - сказала Наден. - Сегодня, отдавая дань памяти погибшим нашим землякам, мы уверены, что наши дети, наше поколение молодых людей будет достойно нести знамя преданности своей Родине, верности своему народу"."Сегодня наши общие чувства и мысли можно описать тремя словами: гордость, уважение, будущее, - отметил начальник отдела по работе с населением Артемовского района Вадим Живлюк. - Гордость за нашу великую историю, за солдат Великой Отечественной войны, освободивших Луганск от немецко-фашистских захватчиков, гордость за воинов, мужественно выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане и других государствах, за защитников нашей Республики. Уважение к людям, которые завоевали для нас победу, которые передали нам великое наследство, любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родном крае и работать ради его процветания".Он подчеркнул, что молодые поколения должны продолжать традиции героического народа, "не дрогнувшего в лихие дни испытаний"."Уважаемые родственники погибших, спасибо вам за терпение, спасибо вам за память. Дорогие мужчины, ветераны, спасибо вам за мужество. В ту трудную минуту, не щадя живота своего, понимали, что нужно защищать землю, подавать пример детям, внукам, правнукам. Низкий поклон вам за это. Спасибо", - сказал депутат Народного Совета ЛНР, народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович.Председатель первичной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Луганской городской организации ветеранов Сергей Шонин добавил, что создание аллеи памяти и установка именных табличек является примером того, "как надо чтить память отцов, дедов и современников"."Большое спасибо всем, кто оказал содействие физическое, финансовое, административное в создании этого места, где будут ходить наши дети, внуки. Я думаю, это будет место, куда мы будем приводить гостей из других регионов, России, зарубежья", - отметил он.Военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко поблагодарил всех причастных к реализации проекта, а также активистов ветеранских организаций, которые "свято чтят память и делают все возможное и невозможное, чтобы никто не забывал о подвиге" ветеранов."То, что воин – он в любой войне воин и защитник, – ярко показал 2014 год, поскольку воины-интернационалисты первыми стали на защиту рубежей своего родного края", - сказал подполковник запаса. Марочко рассказал, что в аллее увековечена память и его погибшего товарища, с которым они часто несли боевые дежурства, - воина-"афганца" Андриана Ура.20 июня — Луганск