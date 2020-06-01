В Белокуракино бунт — не хотят присоединяться к Сватовскому району



Об этом сообщается на сайте Белокуракинской ОТГ.

«Белокуракинская ОТГ образовалась в 2015 году и насчитывает около 14 тыс. человек постоянного населения. Она географически расположена между Старобельским и Сватовским районами Луганской области. Согласно реформе Децентрализации и проекта создания новых районов Белокуракинская ОТГ территориально относится к Сватовскому району, но это настоящая катастрофа для экономики и жителей громады”, — сказано в сообщении.

Депутаты отмечают: расстояние от смт. Белокуракино (административного центра Белокуракинской ОТГ) до Сватово (административного центра Сватовского района) составляет более 50 км, при том, как расстояние от смт. Белокуракино до г.Старобельск составляет 30 км, что почти в два раза меньше. Более того, ни нормального дорожного покрытия, ни транспортного сообщения со Сватово у поселка нет.

«На сегодняшний день не существует автобусного или железнодорожного сообщения между Сватово и смт.Белокуракино, что ставит под угрозу обеспечение потребностей населения из-за отсутствия возможности добраться до будущего районного центра. Дорожное покрытие полностью разрушено и не подлежит капитальному ремонту. Отдельные участки дороги требуют только нового строительства. Через территорию Белокуракинской ОТГ проходит железная дорога, которая сочетается с г. Старобельск, но не сочетается с г. Сватово. Сейчас люди, чтобы добраться до поезда, который отправляется из г. Сватово вынуждены преодолевать расстояние в 100 км в одну сторону через г.Старобельск”, — сказано в сообщении.



В своем обращении депутаты говорят, что присоединение Белокуракинской ОТГ к Сватовскому району приведет к краху экономики громады.

«Усложненность логистических связей создаст неблагоприятную ценовую политику и приведет к неконкурентоспособности местного бизнеса. Уменьшатся поступления в бюджет, что в свою очередь приведет к снижению уровня жизни населения и росту безработицы. Получить качественные и своевременные медицинские услуги станет практически невозможно. Снижение социальных стандартов приведет к росту миграции и сокращению численности населения. Мы очень надеемся на помощь и понимание в решении неотложного для общества вопроса”, — отмечается в обращении.

Напомним, что согласно новому проекту районирования областей, вместо 18 районов Луганской области сформируются только 8: Алчевский, Антрацитовский, Должанский, Луганский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский и Счастьенский. Нынешний Белокуракинский район должен войти в состав Сватовского района вместе с Троицким.

Новости Региона - Сегодня, 15:57 76 Депутатский корпус VII созыва Белокуракинского поселкового совета обратился к Верховной Раде Украины, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, народным депутатам Украины Сергею Шахову и Александру Лукашеву, председателю Луганской ОГА Сергею Гайдаю с просьбой оказать содействие в решении важнейшего вопроса о будущей принадлежности территории громады.Об этом сообщается на сайте Белокуракинской ОТГ.«Белокуракинская ОТГ образовалась в 2015 году и насчитывает около 14 тыс. человек постоянного населения. Она географически расположена между Старобельским и Сватовским районами Луганской области. Согласно реформе Децентрализации и проекта создания новых районов Белокуракинская ОТГ территориально относится к Сватовскому району, но это настоящая катастрофа для экономики и жителей громады”, — сказано в сообщении.Депутаты отмечают: расстояние от смт. Белокуракино (административного центра Белокуракинской ОТГ) до Сватово (административного центра Сватовского района) составляет более 50 км, при том, как расстояние от смт. Белокуракино до г.Старобельск составляет 30 км, что почти в два раза меньше. Более того, ни нормального дорожного покрытия, ни транспортного сообщения со Сватово у поселка нет.«На сегодняшний день не существует автобусного или железнодорожного сообщения между Сватово и смт.Белокуракино, что ставит под угрозу обеспечение потребностей населения из-за отсутствия возможности добраться до будущего районного центра. Дорожное покрытие полностью разрушено и не подлежит капитальному ремонту. Отдельные участки дороги требуют только нового строительства. Через территорию Белокуракинской ОТГ проходит железная дорога, которая сочетается с г. Старобельск, но не сочетается с г. Сватово. Сейчас люди, чтобы добраться до поезда, который отправляется из г. Сватово вынуждены преодолевать расстояние в 100 км в одну сторону через г.Старобельск”, — сказано в сообщении.В своем обращении депутаты говорят, что присоединение Белокуракинской ОТГ к Сватовскому району приведет к краху экономики громады.«Усложненность логистических связей создаст неблагоприятную ценовую политику и приведет к неконкурентоспособности местного бизнеса. Уменьшатся поступления в бюджет, что в свою очередь приведет к снижению уровня жизни населения и росту безработицы. Получить качественные и своевременные медицинские услуги станет практически невозможно. Снижение социальных стандартов приведет к росту миграции и сокращению численности населения. Мы очень надеемся на помощь и понимание в решении неотложного для общества вопроса”, — отмечается в обращении.Напомним, что согласно новому проекту районирования областей, вместо 18 районов Луганской области сформируются только 8: Алчевский, Антрацитовский, Должанский, Луганский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский и Счастьенский. Нынешний Белокуракинский район должен войти в состав Сватовского района вместе с Троицким.Новости Региона - Сегодня, 15:57 76

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