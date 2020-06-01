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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

root Вчера, 18:1544Новости
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу, передает РИА Новости.
На кадрах заметно, что некоторые полосы ушли под воду, а дорожного покрытия вообще не видно. На нескольких километрах шоссе сильно затруднено движение, из-за чего образовались пробки.
Некоторые подземные переходы полностью затопило.
Видео: YouTube/ Олег Бар
Ранее в Центре организации дорожного движения призвали водителей объезжать участок шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, где подтопило дорогу. Там движение затруднено на несколько километров, проезд возможен только по левым рядам в обоих направлениях.

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