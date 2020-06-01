Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу, передает РИА Новости.На кадрах заметно, что некоторые полосы ушли под воду, а дорожного покрытия вообще не видно. На нескольких километрах шоссе сильно затруднено движение, из-за чего образовались пробки.Некоторые подземные переходы полностью затопило.Видео: YouTube/ Олег БарРанее в Центре организации дорожного движения призвали водителей объезжать участок шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, где подтопило дорогу. Там движение затруднено на несколько километров, проезд возможен только по левым рядам в обоих направлениях.