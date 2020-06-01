Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Гроза ожидаются в Республике вечером 20 июня

Sergey Вчера, 18:4540Новости
Гроза ожидаются в Республике вечером 20 июня
Гроза ожидаются вечером 20 июня в Луганске и местами по территории Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Вечером 20 июня местами по территории Республики ожидается гроза", - прогнозируют синоптики.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
20 июня — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: