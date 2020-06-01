Гроза ожидаются в Республике вечером 20 июня

Гроза ожидаются вечером 20 июня в Луганске и местами по территории Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Вечером 20 июня местами по территории Республики ожидается гроза", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.

20 июня — Луганск