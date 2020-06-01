Гроза ожидаются в Республике вечером 20 июня
Гроза ожидаются вечером 20 июня в Луганске и местами по территории Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Вечером 20 июня местами по территории Республики ожидается гроза", - прогнозируют синоптики.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
20 июня — Луганск
"Вечером 20 июня местами по территории Республики ожидается гроза", - прогнозируют синоптики.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
20 июня — Луганск
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