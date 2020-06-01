Синоптики прогнозируют днем 21 июня в ЛНР до 33 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 21 июня будет колебаться от 18 градусов выше нуля ночью до 33 градусов тепла днем, местами возможны грозы. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 20 июня до 21.00 21 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 19-21 градус выше нуля, днем – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 30-32 градуса тепла днем.

Такую же температуру в синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 22 июня ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. При грозе местами порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов выше нуля. 23 июня – переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.

20 июня — Луганск