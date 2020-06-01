БТР российских военных едва не превратил американские броневики в груду ошмёток

Российские военные готовы были атаковать американских военнослужащих и их бронетехнику после попытки проведения тарана российского бронетранспортёра. Сведения на этот счёт были озвучены сирийскими СМИ, по данным которых, с расстояния в несколько метров, пуля выпущенная из КПВТ, могла бы прошить американский броневик насквозь, и такого рода инцидент фактически, едва не превратился в реальное военное столкновение с американскими войсками, с практически 100% уничтожением последних.Как отмечают российские военные, даже на больших дальностях КПВТ, установленный в бронетранспортёре, который сутками ранее таранили американские военные, способен пробивать броню в несколько сантиметров, а при выстреле практически в упор, от легкобронированных транспортных средств американцев практически наверняка остались бы одни ошмётки. Сетка от пыли нового поколения.По ранее появившейся информации, единственной причиной, по которой американских военных попросту не расстреляли на сирийской трассе, является запрет на открытия огня, причём, судя по имеющимся видеокадрам, американцы очевидно сознали, что таран российского бронетранспортёра был опрометчивым решением, поскольку попытка протаранить российский БТР сзади, была практически мгновенно пресечена сами ми же американскими военными.источник