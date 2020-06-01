Жители Золотого-5 закладывают окна кирпичом, чтобы уцелеть при обстрелах со стороны ВСУ (ФОТО)

Жители прифронтового поселка Золотое-5 закладывают окна своих домов кирпичами, чтобы уцелеть во время обстрелов со стороны киевских силовиков. Об этом они рассказали корреспонденту ЛИЦ, побывавшему в поселке после очередных обстрелов.В результате произошедших 19 июня обстрелов со стороны ВСУ в Золотом-5 погиб мужчина, еще два человека получили ранения; также был ранен житель Березовского. Кроме того, в Золотом-5 по трем адресам зафиксированы множественные осколочные повреждения фасадов и остекления жилых домов, а также летней кухни и хозяйственной постройки.Жители Золотого-5 жалуются, что из-за постоянных обстрелов вынуждены закладывать окна и обкладывать стены своих жилищ кирпичом, забивать досками, листами железа и другими подручными материалами. Однако эти меры далеко не всегда помогают, так как киевские силовики могут начать обстрел и днем, когда большинство людей работают на приусадебных участках."Вот поставили здесь (на окно) лист железа, потому что пуля уже залетала, поставили специально, чтобы в голову хоть не прилетело. Пули тут летают постоянно, народ уже и не чувствует опасности, и дети гуляют, - рассказал сын раненного 19 июня в результате обстрела жителя Золотого-5. - И дедушка (раненый) привык. Вроде бы уже за шесть лет понимаешь, куда оно летит, но, видимо, не в этот раз. Сейчас состояние у него тяжелое, все-таки возраст сказывается, обширные повреждения".Житель Золотого-5 отметил, что в текущем году обстрелы со стороны ВСУ не только существенно участились, но и начали носить хаотичный характер."Стреляют страшно как, куда ни попадя стреляют, ужас какой-то. Еще пару лет назад тут спокойно было. Да, до Украины (позиций ВСУ) тут рукой подать, но дети гуляли, магазины работали, можно было жить, а сейчас вымирает все", - рассказал 92-летний мужчина с улицы Почтовая, которая видна киевским силовикам с их позиций невооруженным глазом."Сколько нам еще страдать, чтобы это закончилось все?" – задал пенсионер риторический вопрос.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 июня — Золотое-5