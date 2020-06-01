Бывший военнослужащий ВСУ заминировал и хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и ЖД-станцию в Рубежном. ФОТО



Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области. Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Новости Региона - Сегодня, 21:40 42 Прокуратура совместно с СБУ и военной контрразведкой предупредила серию террористических актов, которые планировал совершить бывший украинский военнослужащий в Луганской области.Об этом сообщает Офис генпрокурора.Досудебным расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области. Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Новости Региона - Сегодня, 21:40 42

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