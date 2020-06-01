Бывший военнослужащий ВСУ заминировал и хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и ЖД-станцию в Рубежном. ФОТО
Прокуратура совместно с СБУ и военной контрразведкой предупредила серию террористических актов, которые планировал совершить бывший украинский военнослужащий в Луганской области.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Досудебным расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области. Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.
С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.
Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.
Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.
Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Новости Региона - Сегодня, 21:40 42
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Досудебным расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области. Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.
С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.
Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.
Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.
Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Новости Региона - Сегодня, 21:40 42
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