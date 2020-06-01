В Станице Луганской от взрыва гранаты погибла семейная пара. ФОТО
В поселке Станица Луганская Луганской области около 16 часов прогремел взрыв в частном доме. Прибывшие на место полицейские констатировали, что от взрыва погибла семья: мужчина 58 лет и его 52-летняя жена.
Осмотр места происшествия позволил установить приблизительную картину случившегося. Мужчина был пьяным, на этой почве возник семейный конфликт, и в какой-то момент глава семьи достал гранату, предположительно Ф-1. В тесном помещении у людей не было шансов укрыться от взрыва. И муж, и жена получили смертельные травмы. Полицию на место ЧП вызвали соседи.
Новости Региона - Сегодня, 21:16 220
Осмотр места происшествия позволил установить приблизительную картину случившегося. Мужчина был пьяным, на этой почве возник семейный конфликт, и в какой-то момент глава семьи достал гранату, предположительно Ф-1. В тесном помещении у людей не было шансов укрыться от взрыва. И муж, и жена получили смертельные травмы. Полицию на место ЧП вызвали соседи.
Новости Региона - Сегодня, 21:16 220
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