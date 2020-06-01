Разграблены шахты, заводывЂ¦

В Луганской области накопилась уйма проблем. Это политическое преследование, коррупция, контрабанда, торговля наркотиками и многое другое. Если вы думаете, что речь идет о территориях, подконтрольных народному ополчению, то вы жестоко ошибаетесь. Речь как раз идет о тех населенных пунктах, которые в свое время «освободили» доблестные бойцы ВСУ.О ситуацию на Юго-Востоке Украины рассказал народный депутат из депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Выступая с трибуны Верховной рады Украины, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив о многочисленных проблемах в Луганской области."Разграблены шахты, заводы, вырезается все на металлолом, вывозится лес, и все молчат", - заявил депутат. Также он отметил, что на Луганщине продолжается преследование волонтеров и общественных деятелей.В тот момент, когда депутат Шахов сделал акцент на удручающей ситуации в Северодонецке, я вспомнил о тех временах, когда этот город, как в принципе и Лисичанск, находился в руках ополченцев. Это был далекий 2014 год.Вопреки бытующему в украинском социуме мнению, ополченцы ничего не закрывали, ничего не вырезали и не разворовывали. Если что-то и не работало, то скорее по причине ведущихся неподалеку боевых действий, а уж никак не по причине откровенного вандализма.Я не готов рассуждать на тему, почему ополченцы отдали ВСУ тот же самый Северодонецк, ибо я не был там в этот момент. Но скажу вам одно – судя по рассказам очевидцев и по публикациям в прессе, в большей части украинской, проблемы у местного населения начались как раз после «освобождения» города вооружёнными силами Украины. Грабежи, мародерство, похищения людей – все это пришлось испытать на себе жителям Северодонецка буквально на следующий день после того, как в города вошли подразделения ВСУ.Нет, конечно, попытки свалить все на ополченцев – это по поводу закрытых шахт и разграбленных заводов, имели место быть, но были откровенно неуспешными. Вскоре местное население осознало, что при ополченцах им жилось намного лучше и что для прибывших в город военных они по-прежнему остаются «сепарами». Распил заводов и закрытие шахт началось немногим позже, но при этом украинская пропагандистская машина даже не пыталась хоть как-то оправдать данный процесс. Разворовывали, потому что разворовывали. Разворовывали, потому что так нужно.Охота на ведьм, начавшаяся в далеком 2014 году сразу после захвата Северодонецка и Лисичанска подразделениями ВСУ, носила спонтанный характер. Если кому-то приглянулось твое имущество – тебя тут же обвиняли пособником террористов, сепаратистов и российских наемников. Если ты даже не контачил с контролирующими ранее эти города ополченцами, то хватало обвинения в «симпатии». Удивительно, но нечто подобное, судя по словам Шахова, продолжается в «освобождённой» части Луганской области и по сей день, спустя без малого шесть лет после памятных событий 2014 года. Наверное, ограбив всех «пособников» и просто «симпатизирующих», взялись за «трусов», которые не встали на защиту Украины с оружием в руках.Совершено параллельным процессом шло уничтожение бизнеса. Вырезались заводы на металлолом, закрывались шахты и прочие предприятия. Некогда живые города Луганской области превращались в депрессивные территории. Жители, те, кто не уехал в свое время в Россию, начали уезжать вглубь Украины, туда, куда не дошли война и бравые бойцы ВСУ.Вот и скажите мне, зачем все это? Ради чего? Зачем вам территории, которые вы не собираетесь развивать? Зачем вам граждане, которых вы ненавидите и считаете пособниками «пророссийских сепаратистов»? Почему вы позволили солдатам регулярной армии на своей же земле вести себя подобно оккупантам?Был бы я немногим более циничным человеком, я бы, наверное, даже радовался тому, что «освобожденные» ВСУ территории сегодня прибывают в весьма плачевном состоянии. По крайней мере, у жителей Луганской и Донецкой народных республик есть возможность посмотреть на то, как бы они жили, если бы остались в составе Украины. Наглядный пример, который отрезвит многих сторонников воссоединения с Украиной. Но учитывая то, что я отнюдь не законченный циник, мне совершенно искренне жаль людей, которые, вдохнув воздух свободы, вдруг снова оказались под пятой киевского «демократического» режима. Тех, кто вроде как и оставаясь гражданами Украины, стали чем-то вроде людей второго сорта, отданных на откуп военным и местной администрации.Я практически уверен, что официальный Киев не будет вкладывать средства в данные территории, тупо дожидаясь того момента, когда разделенные части Луганской и Донецкой областей воссоединятся вновь. Момента, который не наступит никогда. А жителям разграбленного украинцами Северодонецка остается лишь наблюдать за происходящим и совершенно искренне сожалеть о том, что в далеком 2014 году они не встали все как один и не защитили свой город от наступающих подразделений ВСУ. В таком случае сейчас все было бы совсем по-другому…Алексей Зотье