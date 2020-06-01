На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

"В любом случае, появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", - заключил Жирохов.

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске, передает РИА Новости.По словам Жирохова, появление "Нептуна" якобы открывает перед украинской "военной машиной" возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.Он также заявил, что головка самонаведения украинской ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.При этом эксперт добавил, что изменившееся в худшую сторону финансовое состояние Украины может стать причиной "серьезных проблем" на этапе серийного производства "Нептуна". По его словам, несколько месяцев назад Павлоградский химический завод, единственный на Украине производитель твердого топлива для комплекса, практически прекратил свою работу, были уволены около 700 высококлассных специалистов.Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, "Нептун" представляет собой версию советских ракет. Сивков добавил, что Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.