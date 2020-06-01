Командование "ООС" вывело из зоны операции офицера за фейки в соцсети – Народная милиция

Командующий так называемой "операцией объединенных сил" ("ООС") Владимир Кравченко вывел офицера одного из центров информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ из зоны проведения карательной операции в Донбассе из-за некомпетентности. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что в район Луганского прибыла комиссия штаба "ООС" для проведения разбирательства по факту "несанкционированного обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое".

"В ходе разбирательства установлено, что бойцы 1-го батальона 24-й бригады обстреляли населенный пункт, предполагая, что получили неформальный приказ от командира батальона Коренюка, так как он разместил на неофициальной странице подразделения в социальной сети "Вконтакте" информацию о якобы прибытии в район Нижнего Лозового четырех минометных расчетов Народной милиции ЛНР для подавления огневой активности подразделений ВСУ в случае провокации с их стороны", - сказал Осадчий.

Комбат информацию опроверг и доложил членам комиссии, что две недели назад во время проведения воспитательной работы офицер 73-го центра ИПсО Кавинец, ссылаясь на приказ своего командира, рекомендовал всем военнослужащим зарегистрироваться в соцсети и вступить в сообщество с целью оперативного обмена достоверной информацией.

"Сам комбат Коренюк в сообществе не зарегистрировался и от его имени информацию вбрасывал офицер ИПсО Кавинец, который своими действиями рассчитывал пресечь огневую активность боевиков ВСУ, рассчитывая на разумный подход солдат к информации об ответных действиях Народной милиции в случае провокаций", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что деятельность офицера 73-го центра ИПсО привела к трагическим последствиям и в 30-й бригаде ВСУ, где после съемки постановочного видеоматериала в районе Золотого-4 о якобы имевших место обстрелах со стороны Народной милиции ЛНР машина с военнослужащими наехала на неизвестное взрывное устройство, в результате чего двое солдат получили множественные ранения и были доставлены в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка.

Кадры подрыва транспортного средства снял корреспондент телеканала ICTV и разместил в интернете, через некоторое время руководителю 73-го центра ИПсО удалось добиться удаления данного видеофрагмента со страницы украинского журналиста.

"Совокупность указанных проступков послужили основанием для решения командующего "ООС" Кравченко об исключении начальника группы пропаганды отдела специальных действий 73-го центра ИПсО майора Кавинец из состава оперативной группы при штабе оперативно-тактической группировки "Север" и выводе его из зоны карательной операции", - отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 июня — Луганск