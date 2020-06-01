Пасечник в преддверии парада Победы наградил военнослужащих Народной милиции

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе генеральной репетиции парада Победы наградил юбилейными медалями "75 лет Победы" отличившихся военнослужащих Республики. Об этом с места события, прошедшего на Театральной площади Луганска, передает корреспондент ЛИЦ.

"За образцовое исполнение воинского и служебного долга, высокую боевую готовность, патриотизм, верность и преданность идеалам ЛНР, а также в связи с 75-й годовщиной Победы военнослужащие Народной милиции ЛНР награждены юбилейной медалью "75 лет Победы", - рассказали ведущие мероприятия.

Почетные награды из рук главы ЛНР получили 15 военнослужащих из различных подразделений оборонного ведомства Республики.

Напомним, ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к параду, который пройдет 24 июня. В нем планируется задействовать около 120 единиц военной и исторической техники и около двух тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,5 млн, из них более 456 тыс. скончались. В ЛНР были подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

21 июня — Луганск