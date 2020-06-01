Генеральная репетиция парада Победы с участием Пасечника состоялась в столице ЛНР

Генеральная репетиция парада Победы с участием главы ЛНР Леонида Пасечника прошла сегодня на Театральной площади Луганска. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что репетиция "прошла по плану с соблюдением санитарных требований по профилактике коронавирусной инфекции, военнослужащие показали высокий уровень строевой подготовки".

Руководил репетицией парада начальник управления Народной милиции ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко. В репетициях парада, помимо военнослужащих, также принимают участие сотрудники МВД и МЧС ЛНР, курсанты Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова и участники республиканского военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия".

Напомним, ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к параду, который пройдет 24 июня. В нем планируется задействовать около 120 единиц военной и исторической техники и около двух тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,5 млн, из них более 456 тыс. скончались. В ЛНР были подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

21 июня — Луганск