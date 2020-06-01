Бойцы ВСУ хотят уйти с передовой из-за поборов на компенсацию недостачи – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ призывают сослуживцев в социальных сетях покинуть передовые позиции в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за постоянных поборов командования на компенсацию недостающего снаряжения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что во втором батальоне 25-й бригады ВСУ комбриг полковник Олег Зенченко выявил недостачу 10 комплектов маскировочных сетей и отсутствие на передовых позициях трех приборов ночного видения американского производства.

"С целью возмещения ущерба Зенченко приказал собрать с военнослужащих второго батальона 200 тысяч гривен для закупки недостающего имущества. Однако солдаты отказались сдавать денежные средства, а в сообществе батальона в социальной сети Facebook появились посты с призывами оставить передовые позиции и написать коллективную жалобу в прокуратуру на действия командира бригады", - отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 июня — Луганск