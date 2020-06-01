Ученые подтвердили связь смертности от коронавируса с группой крови

Чаще других от коронавируса умирают люди со второй группой крови, заявили иранские ученые. Препринт их исследования опубликован порталом MedRxiv.Авторы всех трех работ на эту тему отмечают, что люди со второй группой крови хуже всего переносят инфекцию. Реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а люди с первой группой крови являются наименее уязвимыми к коронавирусу, передает РИА «Новости».В публикации уточняется, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с осложнениями или факторами риска, которые были у зараженных.Ранее европейские медики и молекулярные биологи также провели масштабный генетический анализ среди почти двух тысяч носителей коронавируса. Они обнаружили мутацию, которая делает людей со второй группой крови наиболее уязвимыми для этого заболевания.