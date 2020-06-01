Фестиваль реконструкторов "Памяти воинской истории Донбасса" прошел в Хрящеватом (ФОТО)

Фестиваль реконструкторов "Памяти воинской истории Донбасса" прошел у подбитого танка ополченцев в поселке Хрящеватое Краснодонского района. Об этом ЛИЦ сообщил председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) Алексей Селиванов.Он рассказал, что из-за угрозы распространения коронавируса ряд мероприятий, которые реконструкторы традиционно проводят ко Дню Победы, был отменен, поэтому активисты ПАД и Луганского военно-исторического объединения "Память Донбасса" в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны провели фестиваль в Хрящеватом.Участников мероприятия, среди которых также были активисты военно-патриотического клуба "Юность Новороссии", казаки, общественные деятели, а также хор "Криница" общества ветеранов Краснодонского района, поприветствовал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Возле подбитого танка уже сложилась традиция празднования различных дат, связанных с войной. Участники фестиваля "Памяти воинской истории Донбасса" почтили память погибших во всех войнах, возложили цветы к памятнику, казаки показали свое мастерство в рубке казачьей шашкой, хор исполнил песни различной тематики", - сказал Селиванов.Напомним, в канун 74-й годовщины Победы в 2019 году реконструкторы воссоздали штурм Рейхстага и события на Майдане в 2014 году.21 июня — Луганск