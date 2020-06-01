Гроза, град и штормовой ветер ожидаются в Республике 22 июня
Гроза, град и усиление ветра до 22 м/с ожидаются местами по территории Республики в течение суток 22 июля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"В течение суток 22 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, днем местами при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах град", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
21 июня — Луганск
"В течение суток 22 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, днем местами при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах град", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
21 июня — Луганск
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