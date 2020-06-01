Карасев предрек массовое бегство украинцев в Европу

Украинцы в скором времени массово покинут территорию страны из-за нищеты и очередных ограничительных мер. Такое заявление сделал эксперт в области политики Вадим Карасев.Pr Scr youtube.comПо мнению политолога, граждане Незалежной, желающие спастись от бедности, сбегут на территорию Европы. Соответствующую информацию предоставило Федеральное агентство новостей.Европейские страны примут этих людей, однако перед этим проведут тщательную проверку на наличие у них COVID-19. Государства ЕС практически победили пандемию, в то время как на территории Украины уже говорят о повторном введении карантина.Жители Незалежной попросту не имеют финансовых средств. Ограничения значительно ухудшили и без того тяжелую ситуацию. Организации, предоставляющие различные услуги, практически прекратили свое существование из-за коронавируса. Количество предприятий, объявивших себя банкротом, побило все мыслимые рекорды, отметил Карасев.Мария Верескова