Синоптики прогнозируют днем 22 июня в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 июня будет колебаться от 17 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем, местами пройдут грозы при штормовых порывах ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 июня до 21.00 22 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, гроза; днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град; ветер восточный 9-14 м/с, днем местами при грозе порывы ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 18-20 градусов выше нуля, днем – 28-30 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 19-21 градус ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 27-29 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 23 июня ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла. 24 июня - облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов выше нуля.

21 июня — Луганск