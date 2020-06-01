Луганчане на рассвете зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной (ФОТО)

Более сотни жителей Луганска собрались на рассвете у Пилона Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.Митинг-реквием "Свеча памяти" организовали активисты проектов "Мы помним!", "Дружина" и Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине", участие в нем приняли представители Народного Совета, Совета министров ЛНР, защитники Донбасса, воины-интернационалисты и ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи, историк Анатолий Бондарь.В 04.00 - время нападения гитлеровской Германии на СССР в 1941 году - на площади перед пилоном активисты выложили из лампадок красную звезду, символизирующую героизм советского народа.Председатель Народного Совета Денис Мирошниченко напомнил присутствующим, что акция "Свеча памяти" проводилась у Пилона Славы из года в год, исключением не стал даже июнь 2014-го, когда город уже шли активные боевые действия."Данная акция была заложена еще до того, как прошел референдум (по вопросу самоопределения ЛНР в 2014 году), автором этой акции является (руководитель военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель) Сан Саныч Гизай. И сегодня, я считаю, мы эту традицию с честью продолжаем", - сказал Мирошниченко.Он отметил, что на митинге "присутствует не одно поколение людей, в том числе те, которые, к сожалению, знают, что такое война и в современной истории, знают, что такое и афганская война, и очень важно, что сегодня присутствует молодежь"."Вдвойне приятно, что нам до сих пор есть у кого напрямую спросить ту правду про Великую Отечественную войну – Анатолий Федорович Бондарь сегодня с нами, как и все годы ранее. Несмотря на свой более чем солидный возраст, он сюда приезжает в четыре часа утра, и мы чтим память тех людей, которые как вернулись, так и не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны", - подчеркнул Мирошниченко.Председатель парламента констатировал, что "уже многих нет дедов, которые передавали ту эстафету" памяти о войне, и нынешняя молодежь должна понять, что они - "последнее поколение, которое знает правду напрямую от участников боевых действий Великой Отечественной войны"."И сегодняшняя акция, которая ежегодно проходит ровно в четыре утра, говорит о том, что мы не дадим переписать нашу историю", - заявил он.Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к Пилону Славы красные гвоздики.Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил всех присутствующих за то, что они чтят историю и подвиги своих дедов."Я здесь присутствую и как заместитель председателя республиканского совета ветеранов, и как профессор гуманитарного образования Луганского национального аграрного университета. То есть, мы все с вами пока в строю, и я думаю, еще повоюем. Приходите к нам в гости – двери всегда открыты", - обратился Бондарь к молодежи.Завершая акцию, участники митинга проводили ветерана аплодисментами.22 июня — Луганск