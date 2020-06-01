Подача воды в Ровеньки прекратилась из-за ремонта на водоводе – МЧС ЛНР

Подача воды в Ровеньки и ряд других населенных пунктов прекратилась в связи с ремонтом на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе диаметром 800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки" 22 июня с 08.00 ориентировочно до 24.00 будет прекращена подача воды на Ровеньки и по Володарскому магистральному водоводу диаметром 500 мм", – говорится в сообщении.

"Ориентировочное время вхождения в рабочий режим – до 18.00 23 июня", – отметили в ведомстве.

22 июня — Луганск