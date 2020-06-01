За прошедшую неделю у границ России замечены 33 самолета-шпиона

Интенсивную разведку у российский границ вели за минувшую неделю самолеты иностранных государств, сообщает сегодня, 22 июня, издание Минобороны РФ «Красная звезда».На инфографике указано: 33 самолета-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС.У российских границ зафиксированы также пять беспилотных аппаратов.Отмечается, что российским истребителям из состава дежурных по ПВО сил пришлось дважды подниматься на перехват. Нарушений госграниц РФ допущено не было.Минобороны констатирует, что за минувшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 249 летных смен на 89 аэродромах.источник