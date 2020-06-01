На Украине слова Путина о "подарках" от русского народа поняли правильно и насторожились

"Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, - сказал президент РФ в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". - Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано".

"Действующая сегодня конституция принималась в особый период - в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами", - напомнил президент.

"Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом", - заметил глава государства.

На Украине цитируют высказывание Владимира Путина, которое имеет прямое отношение к "территориальным приобретениям" незалэжной державы.Российский лидер абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию России. "Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции", - сказал он, отметив, что правильность этого доказали и события последних месяцев.Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована.Источник