Мнение: Президент Джо Байден и Россия

До президентских выборов в США остается еще больше четырех месяцев, что по нынешним неспокойным, подвижным и непредсказуемым временам — почти целая вечность. Тем не менее то, что произойдет на американских избирательных участках 3 ноября, уже воспринимается как едва ли не главная интрига года, пишет "GB". За сложными перипетиями избирательной кампании, постоянными замерами общественного мнения и периодическими скандалами вокруг президента Дональда Трампа и его конкурента Джозефа Байдена внимательно следят во всем мире. Ставки в этой увлекательной политической игре исключительно высоки не только для граждан США, но и для всего остального мира тоже. В Германии и Канаде, в Китае и Мексике безусловное предпочтение отдается кандидату от Демократической партии, тогда как в Израиле и Польше, в Бразилии и Индии найдется немало сторонников нынешнего хозяина Белого дома.Для всех этих стран результаты ноябрьских выборов будут иметь очень серьезные последствия. Для кого-то — позитивные, для кого-то — скорее, негативные. А вот для России историческое значение американских выборов можно поставить под вопрос. Складывается впечатление, что тут Россия, как и во многих других случаях, оказывается исключением из общих правил. Результаты выборов в США, скорее всего, вообще не окажут никакого сколько-нибудь значительного воздействия на отношения между Вашингтоном и Москвой.Принято считать, что Кремль делает ставку на победу Трампа. Нынешний президент США воспринимается как главный, а возможно — и вообще единственный друг Владимира Путина в Вашингтоне. И не только в Вашингтоне, но и на Западе в целом. И не только друг, но и последовательный лоббист российских интересов.Да, Трамп действительно многократно высказывался с нескрываемой симпатией в отношении российского лидера (впрочем, как в и отношении лидеров Китая или даже Северной Кореи). Да, Трамп не скупился на острую и даже эпатажную критику в адрес почти всех союзников США, Европейского союза и даже НАТО (впрочем, не забывая последовательно наращивать американский вклад в Североатлантический альянс, включая и его восточный фланг). Да, Трамп нанес немалый ущерб единству Запада, хотя возлагать на него ответственность за все трансатлантические проблемы было бы, как минимум, не совсем справедливым.Но что же на деле дала дружба Трампа Москве? Очень и очень много. Новые и новые экономические санкции по всем возможным поводам — от Украины до Сирии, от химического оружия до энергетического сотрудничества России и Германии. Беспрецедентную дипломатическую войну, превратившую российское посольство в Вашингтоне в подобие осажденной крепости. Жесткое и последовательное вытеснение Москвы с ее традиционных рынков вооружений. Резкое усиление давления на стратегических партнеров и союзников Москвы — от Ирана и Сирии до Кубы и Венесуэлы.Могут сказать: сам-то Трамп очень хотел наладить диалог с Россией, но ему просто не дали этого сделать. Не дали сенаторы и конгрессмены на Капитолийском холме. Не дали политические оппоненты в Демократической партии. Не дали чиновники в его собственной администрации, фактически саботировавшие любые, даже самые скромные попытки как-то попытаться договориться с Кремлем. Иными словами, Дональд Трамп хотел как лучше, а получилось как всегда.На мой взгляд, эта логика поклонников Трампа в России и в США не вполне убедительна. Хотя бы потому, что далеко не во всех случаях Дональд Трамп действительно «хотел, как лучше». Очень часто он, выражаясь фигурально, «бежал впереди паровоза» и становился не столько неохотным исполнителем чужих деструктивных решений, сколько их активным инициатором. Например, именно в Белом доме, а отнюдь не на Капитолийском холме созрела безумная идея полностью разрушить всю систему двустороннего российско-американского контроля над стратегическими вооружениями. Именно Трамп как верховный главнокомандующий дважды принимал решения о нанесении ракетных ударов по военной инфраструктуре Сирии. Именно президент дал санкцию на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. И список таких «инициатив» Белого дома можно продолжить почти до бесконечности.Во-вторых, в политике сами по себе желания или внутренние установки тех или иных лидеров мало что значат. Политика, как хорошо известно, — искусство возможного. Ценность имеет способность лидеров достигать поставленных ими целей. Не так уж важно, как Дональд Трамп относится к Владимиру Путину. Гораздо важнее то, что за время его президентства российско-американские отношения не стали лучше ни в одном из своих измерений. Напротив, продолжалось быстрое ухудшение отношений по всем направлениям. И конца этому ухудшению, к сожалению, пока не видно.Опыт администрации Трампа подтверждает старую истину, хорошо знакомую любому, кто уделил хотя бы немого времени истории отношений между Вашингтоном и Москвой. Только сильный американский президент, опирающийся на широкую и устойчивую внутреннюю поддержку, способен направить эти отношения в конструктивное русло. Только такой президент может провести удачный саммит, договориться с Конгрессом, нейтрализовать домашних оппонентов и в полной мере отвечать за взятые на себя обязательства. Дональд Трамп оказался слабым президентом, американская элита все эти три с половиной года оставалась расколотой, и именно этот раскол оказывал самое губительное влияние на американо-российские отношения.К несчастью, есть все основания полагать, что президент Джо Байден, если демократы одержат верх 3 ноября, станет очередным слабым президентом. Ведь политический и, говоря шире, социальный раскол США не будет преодолен в ноябре, а сторонники нынешнего президента едва ли будут готовы на безоговорочную капитуляцию. Поэтому трудно рассчитывать на какие-то принципиальные сдвиги в двусторонних отношениях. Для этого у президента Байдена просто не будет такого политического капитала, которым располагал, к примеру, президент Дуайт Эйзенхауэр или Рональд Рейган.Значит, отношения и дальше будут выстраиваться на основе «наименьшего общего знаменателя», а это знаменатель предполагает продолжение нынешнего конфронтационного курса. Тем более, что при наличии глубокого раскола в американских политических и экономических элитах, антироссийские настроения в этих элитах остаются весьма устойчивыми. Даже резкое обострение отношений с Китаем, скорее всего, принципиально не изменит этих настроений в обозримом будущем.Сказанное не означает, что между президентом Дональдом Трампом и потенциальным президентом Джозефом Байденом вообще нет никакой разницы. В чем-то Байден может оказаться менее удобным для Кремля, а в чем-то — более удобным. Несомненно, он станет наращивать американскую поддержку Украине и начнет более жестко ставить вопрос о правах человека в России. С другой стороны, он, скорее всего, займет более конструктивные позиции по вопросам контроля над вооружениями и, вполне возможно, несколько снизит нынешнее давление Вашингтона на Иран. Байден, разумеется, не будет расточать комплименты в адрес Владимира Путина, но его подход к отношениям с Москвой может стать более последовательным и предсказуемым.В любом случае, возможная смена караула в Белом доме — совсем не повод кремлевским стратегам провести бессонную ночь с 3 на 4 ноября, с неослабным вниманием вглядываясь в экраны мониторов, на которых в режиме реального времени отражается ход голосования в Соединенных Штатах. Исход выборов будет иметь судьбоносное значение для многих стран мира, но не для России: потенциал значительного ухудшения двусторонних отношений практически исчерпан, а возможности их существенного улучшения пока не просматриваются.Андрей Кортуно