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Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 1,2 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР (ФОТО)

Sergey Сегодня, 14:170Новости
Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 1,2 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР (ФОТО)






Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 1,2 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"С момента старта акции "Рука помощи" помощь получили 1 230 жителей разных городов и районов Республики", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что с 15 по 21 июня волонтеры из разных городов ЛНР оказали помощь 49 жителям Республики.
В реализации акции, включающей доставку жителям Республики продуктов питания, воды и медикаментов, приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине", депутаты Молодежного парламента ЛНР, работники теротделений движения, активисты проектов "Волонтер", "Мы помним!", "Дружина", "Молодая гвардия" и "Доброволец" ОД.
"Ребята, спасибо вам за ваше благородное дело, за вашу помощь, оказанную нам, пожилым людям. Я уж не знаю, чтобы делала без вас, оставайтесь всегда такими же неравнодушными, добрыми и отзывчивыми", - поблагодарила волонтеров луганчанка Ирина Антоновна.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,7 млн, из них более 461 тыс. скончались. В ЛНР был подтвержден 471 случай заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей. В связи с улучшением ситуации "Мир Луганщине" сократило количество рабочих дней для волонтеров акции "Рука помощи".
22 июня — Луганск

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