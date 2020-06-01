Молодежные активисты Республики почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны (ФОТО)

Молодежные активисты Республики в 79-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ЛИЦ сообщил ответственный за патриотическое направление общественной организации (ОО) "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) Левон Акопджанян.В памятных мероприятиях приняли участие представители "ПАД", проекта #MediaГвардия, ОО "Мемориал" и студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко.В 04.00 - время нападения гитлеровской Германии на СССР в 1941 году - активисты собрались у мемориального комплекса "Острая могила" в Луганске, где почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили к обелиску цветы, а также зажгли 79 лампадок, символизирующих количество лет, прошедших с трагической даты, и выпустили в небо белые шары."Мы собрались у комплекса "Острая могила" не просто так, потому что эта высота, начиная с 1942 года, была мощным узлом для нацистской армии, а в 1943 году там шли ожесточенные бои", - сказал Акопджанян.Затем активисты возложили цветы к памятнику работникам милиции Луганщины, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а участники проекта "Вахта Памяти на Посту № 1 ЛАВД имени Дидоренко" заступили у памятного знака в почетный караул."Большинство ребят (из ПАД) – студенты ЛАВД и в будущем будут служить в правоохранительных органах. Поэтому место для проведения акции было выбрано не случайно, ведь многие из тех, кто ушел на фронт, были сотрудниками милиции, а многие после окончания войны пошли служить в милицию для того, чтобы защищать свою Родину дальше", - рассказал ответственный за патриотическое направление "ПАД".Он подчеркнул, что молодежь не должна забывать о событиях Великой Отечественной, "потому что если передавать эту память из поколения в поколение, то такая война не повторится".22 июня — Луганск