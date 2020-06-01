Коммунальщики Луганска за неделю убрали около 10 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Луганский центр утилизации отходов" (ЛЦУО) за минувшую неделю вывезли почти 10 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"За прошедшую неделю мы вывезли 6042 кубометра мусора от многоквартирного жилья, от частного сектора – 3000 кубов", – сказал он.

Чепеленко добавил, что, кроме того, коммунальщики ликвидировали 580 кубометров микросвалок.

"Сегодня проводим работы в Жовтневом районе города", – проинформировал директор ЛЦУО.

22 июня — Луганск