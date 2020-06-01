Активисты "Юной гвардии" заложили капсулу времени у Пилона Славы в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАктивисты республиканской детской организации "Юная гвардия" при поддержке Министерства образования и науки ЛНР заложили у Пилона Славы в Луганске капсулу времени. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие состоялось в рамках республиканского проекта "Нетленный подвиг героев ЛНР", организатором которого является Центр развития детского и молодежного движения при поддержке Минобразования ЛНР.В закладке капсулы приняли участие заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская, депутат Народного Совета Республики Иван Санаев, представители Минобразования и активисты "Юной гвардии". Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем возложили лампады и цветы к Пилону Славы."Сегодня состоялась закладка капсулы времени, в которой собран весь тот материал, который был посвящен 75-летию Победы", - сказал министр образования и науки Республики Сергей Цемкало.Он отметил, что материал для капсулы времени собирали активисты "Юной гвардии" из разных регионов Республики."Самое главное - это сохранение памяти о той Великой Победе. Хотелось бы, чтобы наши ребята с каждым годом расширяли свои знания и хранили память о тех великих событиях, о наших ветеранах, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше", - сказал Цемкало.Он проинформировал, что организаторы планируют в 2025 году дополнить капсулу материалами, посвященными празднованию 80-летия Победы, а еще спустя пять лет, в 2030 году, капсулу времени вскроют и вручат представителям республиканской организации ветеранов."Сегодня мы запечатали капсулу времени, в которую были помещены различные символы Великой Отечественной войны, а это и масштабированные макеты техники, поздравительные открытки, фрагменты поискового материала, флэш-накопители с записями праздничных концертов и многое другое", - рассказала председатель республиканской детской организации "Юная гвардия" Елена Мосьпан.Она подчеркнула, что "все это было сделано для того, чтобы продлевать память о героях Великой Отечественной войны, рассказывать о ней", потому что ныне живущие - "последнее поколение, которое узнает о этой войне из первых уст – из рассказов ветеранов"."Пока у народа Донбасса будет жива память о Великой Отечественной войне, его будет невозможно сломить", - заявила активистка.Напомним, сегодня более сотни жителей Луганска собрались на рассвете у Пилона Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Днем цветы к монументу возложили глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Народного Совета ЛНР, представители администрации Луганска и общественных организаций Республики, жители столицы.22 июня — Луганск