Зеленский предлагает отменить ВНО для выпускников с неподконтрольных территорий

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить внешнее независимое оценивание при поступлении в вузы для выпускников школ с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба президента Украина.Зеленский инициирует изменения в закон о высшем образовании, чтобы максимально упростить поступление в вузы выпускникам школ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Помимо отмены ВНО, предлагается сделать обучение в украинских вузах для них бесплатным, за счет госзаказа в рамках квот.«Мы боремся за молодежь на этих территориях, мы хотим максимально заинтересовать таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — заявил Зеленский.15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.В тот же день врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.Сегодня Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.Новости Украины - Сегодня, 14:28 63