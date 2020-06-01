О порядке въезда на территорию ЛДНР с Украины

Новой темой для переговоров между Украиной и республиками Донбасса стало открытие пунктов пропуска на линии разграничения после спада пандемии коронавируса. Хотя об украинской стороне такого сказать нельзя, ведь даже местные политики заявляют, что придется продлить карантин, так как в стране началась вторая волна заболевания.Но даже открытие КПВВ киевские правители использовали в своей манипулятивной политике, что лишь увеличило пропасть между Украиной и ЛДНР. Ощущение складывается, что стороны никогда и ни по какому вопросу не смогут найти общий язык.Началось все с того, что Киев заявил об открытии пунктов пропуска в Донбассе. Стало известно, что украинские КПВВ в Марьинке и Станице Луганской заработают 10 июня. Сделала Украина это в одностороннем порядке. Так как украинская сторона не согласовала свои действия с республиками Донбасса, получилось так, что люди оказались в непростой ситуации. Украинские пограничники начали пропускать людей, а на республиканской стороне их ждали закрытые ворота.ЛДНР настаивали на том, чтобы Киев согласовал свои действия с Республиками, но действующие на Украине власти придерживаются категоричной позиции — никаких контактов с противоположной стороной. Это называется «красная линия», которую боится переступить президент Зеленский, иначе его будут ждать праворадикалы с файерами и баллончиками с краской под домом.Но в действительности все проще. Украина хотела устроить очередную провокацию — у неё это получилось. Люди недовольные вынуждены были вернуться на территорию Украины, а виноватыми сделали республики Донбасса.Первой из республик свои границы открыла ЛНР. Глава Леонид Пасечник распорядился открыть пункт пропуска в Станице Луганской 19 июня. Спустя несколько дней в украинских СМИ стали появляться сообщения о том, что КПВВ собираются открыть и в ДНР. Журналисты писали, что будет открыт пункт пропуска в поселке Еленовка. Подавалось это таким образом, что Донецк специально открывает КПВВ не в Марьинке, чтобы обвинить Украину, хотя в материалах не говорилось о том, что буквально перед этим украинская сторона сделала ровно это же.На самом деле Республика собралась в Еленовке возобновить проезд на украинскую территорию и обратно, но с некоторыми условиями, так как коронавирус еще окончательно не побежден, а властям необходимо контролировать эпидемиологическую ситуацию в Республике.Информацию сообщил Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В тексте сообщения говорится следующее:1. Пункт пропуска начинает работать 22 июня с графиком с 9:00 до 18:00. Будут функционировать пеший и транспортный переходы. Но впускать с украинской территории начнут позже.2. С 25 июня можно будет заехать на территорию ДНР со стороны Украины. Попасть можно только в том случае, если заранее записаться в список, который составляет Штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат НС Владислав Бердичевский, чтобы попасть в список, необходимо отправить заявку на сайт администрации Главы ДНР или «Здоровое движение» ОД «ДР». Оба сайта сотрудничают со Штабом.3. Этот же принцип работает для граждан Республики, которые выезжают на Украину, а после возвращаются обратно. Они также должны будут подать заявку на попадание в список Штаба.4. Отдельно будут прорабатываться списки тех, кто вынужден экстренно въехать на территорию ДНР. В таком случае будут создание некие «гуманитарные коридоры».5. При въезде с украинской территории в Республику необходимо будет добровольно согласиться на соблюдение карантинных мер.При этом в Штабе добавили, что не могут гарантировать, что украинская сторона откроет свой пункт пропуска. МИД ДНР обращался к Украине с предложением согласовать работу КПВВ, чтобы не произошла ситуация, когда украинские таможенники открыли свою границу, а Республика - нет. Сообщение было опубликовано на официальных ресурсах ведомства, а некоторые украинские СМИ даже цитировали его. Но отдельные журналисты на Украине уже заранее назначили виновных в этом, обвинив ДНР в провокации.Но как и ожидалось, украинская сторона заявил, что не будет открывать КПВВ в Новотроицком. То есть, зеркальных мер от Украины ждать не нужно. Причем заявлено это на официальном уровне. Об этом сказал начальник пресс-службы Объединенных сил Игорь Парубский. Военный сказал, что будут работать только КПВВ в Марьинке и Станице Луганской. При этом он в очередной раз напомнил, что Украина людей выпускает, а на стороне Республик пункты пропуска закрыты.Денис Григорюк