Госбанк ЛНР не будет работать 24 июня в связи с выходным по случаю Парада Победы

Государственный банк ЛНР не будет работать 24 июня в связи с выходным, объявленным по случаю проведения Парада Победы. Об этом сообщили в финучреждении.

"Согласно указу главы Луганской Народной Республики среда 24 июня объявлен нерабочим днем. С 25 июня работаем в текущем графике", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к параду, который пройдет 24 июня. В нем планируется задействовать около 120 единиц военной и исторической техники и около двух тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,7 млн, из них более 461 тыс. скончались. В ЛНР подтвержден 471 случай заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

22 июня — Луганск