Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи станичан – Народная милиция

Сотрудники украинской полиции подозревают военнослужащих ВСУ в убийстве на почве мести супружеской пары в Станице Луганской. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Полицией "Луганской области" проверяется информация о причастности боевиков первого батальона 25-й бригады ВСУ к гибели супружеской пары в населенном пункте Станица Луганская, произошедшей в результате подрыва гранаты Ф-1 в жилом доме по улице Гоголя 20 июня 2020 года. Следователи усматривают возможность совершения преступления в отношении гражданских лиц на почве мести", - сказал он.

Осадчий рассказал, что в указанном доме проживали бойцы ВСУ, которые были выселены по требованию собственников жилья в мае текущего года. Соседи погибших станичан утверждают, что видели киевских силовиков возле дома накануне трагедии.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 июня — Луганск