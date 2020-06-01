Боец ВСУ сломал антенну, протестуя против абсурдных действий командиров – Народная милиция

Пьяный военнослужащий ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил оставил комбата без связи, сломав антенну в знак протеста против непоследовательных действий командования. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что "после обстрела населенного пункта Золотое-5, повлекшего гибель одного и ранение двух граждан ЛНР, командиру 30-й бригады (ВСУ полковнику Ивану) Гаразу пришло указание о проведении разбирательства и наказании виновных, якобы самовольно обстрелявших населенный пункт, хотя ранее обстрел был санкционирован устным указанием нового командующего ОТГ (ВСУ) "Север" (полковника Алексея) Шандара".

"Выражая свое недовольство абсурдностью указаний командования, военнослужащий (первого) батальона Лунич, находясь в нетрезвом состоянии, сломал антенно-фидерное устройство аппаратной связи, чем временно лишил командование возможности передачи приказов на командный пункт батальона в районе населенного пункта Золотое-4", – сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий добавил, что "повреждение военного имущества не осталось безнаказанным, и личный состав аппаратной задержал нетрезвого нарушителя, подверг его физическому унижению и потребовал возмещения причиненного ущерба".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 июня — Луганск