Открытие памятника неизвестным советским воинам состоялось в Перевальске (ФОТО)

Открытие памятника четырем неизвестным советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Перевальске. Об этом сообщили в администрации Перевальского района.Останки четырех советских воинов, найденные ополченцами во время Чернухино-Дебальцевской операции, были перезахоронены на Аллее славы в Перевальске, где также находятся 17 могил защитников Донбасса. В мае этого года по инициативе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" были начаты подготовительные работы к установке памятника на могиле бойцов РККА.Почетное право открыть монумент было предоставлено председателю Народного Совета ЛНР, руководителю республиканского исполкома ОД Денису Мирошниченко и главе администрации Перевальского района Виталию Михайлову."Мы на правильном пути. Даже для сравнения: пока на той стороне (на Украине) памятники ломают, отказываются от своей истории и учат детей ходить с факелами, мы чтим свою историю, свою правду, и просто делаем доброе дело, - сказал Мирошниченко. - И подчеркну, этого всего не было, если бы мы не были как единый костяк, как единый кулак. Мы все разные, разного социального положения, но мы все едины идеей, доброй идеей".После открытия памятника протоиерей храма святого Иоанна Кронштадтского отец Роман провел молебен по погибшим защитникам Родины. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.22 июня — Луганск