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Госбанк приглашает предпринимателей на семинары по регистрации агентов финансового рынка

Sergey Сегодня, 18:3034Новости
Госбанк приглашает предпринимателей на семинары по регистрации агентов финансового рынка
Государственный банк ЛНР приглашает физических лиц-предпринимателей на семинары "Регистрация агентов финансового рынка". Об этом сообщили в финучреждении.
"Государственный банк Луганской Народной Республики с 24 июня проведет семинары на тему "Регистрация агентов финансового рынка". Обязательная регистрация для участия в семинаре по телефонам: (072) 101-22-22, (0642) 352-621", - говорится в сообщении.
В Госбанке уточнили, что информация о дате и времени проведения семинара предоставляется во время регистрации участников.
С перечнем документов, необходимых для внесения информации о субъекте в реестр агентов финансового рынка, можно ознакомиться на сайте финучреждения.
22 июня — Луганск

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