Госбанк приглашает предпринимателей на семинары по регистрации агентов финансового рынка

Государственный банк ЛНР приглашает физических лиц-предпринимателей на семинары "Регистрация агентов финансового рынка". Об этом сообщили в финучреждении.

"Государственный банк Луганской Народной Республики с 24 июня проведет семинары на тему "Регистрация агентов финансового рынка". Обязательная регистрация для участия в семинаре по телефонам: (072) 101-22-22, (0642) 352-621", - говорится в сообщении.

В Госбанке уточнили, что информация о дате и времени проведения семинара предоставляется во время регистрации участников.

С перечнем документов, необходимых для внесения информации о субъекте в реестр агентов финансового рынка, можно ознакомиться на сайте финучреждения.

22 июня — Луганск