Участие жителей ЛНР в голосовании по Конституции станет историческим моментом – депутат

Участие жителей Республики в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ является важным историческим моментом. Об этом заявил депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки одобрил парламент, а закон подписал президент, однако по предложению Путина они вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. В ЦИК ЛНР сообщали, что жители Республики, имеющие гражданство РФ, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на участках для голосования в Ростовской области.

"Я как законопослушный гражданин буду голосовать за поправки в Конституцию РФ, поскольку считаю это важным историческим моментом в моей жизни и жизни моих детей", – сказал Попов.

Депутат отметил, что "любые изменения в законы должны быть просчитаны и обоснованы, чтобы они в последующем имели только положительный результат", и подчеркнул, что "пассивность во время внесения изменений в главный Закон государства является пассивностью по отношению к своему будущему".

"Для меня, как для мужа и отца, очень важна поправка, которой закрепляется определение брака как союза мужчины и женщины. Эта поправка будет гарантировать именно государственную политику в области сохранения традиционных семейных ценностей", – сказал он.

Ранее ЦИК ЛНР уточнила порядок участия жителей ЛНР, имеющих гражданство Российской Федерации, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня 2020 года более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

22 июня — Луганск